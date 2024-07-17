اتحاد الجودو يتسلم برنامج «أولمبياد باريس»



أبوظبي (الاتحاد)



تسلم اتحاد الجودو جدول منافسات الجودو، ضمن دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وذلك مع وصول الشعلة الأولمبية إلى العاصمة الفرنسية، وتقام المنافسات من 27 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، وذلك ضمن الأسبوع الأول للدورة.

وتعد المشاركة هي الرابعة لـ «جودو الإمارات»، وتنطلق منافسات الجودو بالفردي، بجانب يوم للفرق المختلطة، ويتم منح 15 لقباً أولمبياً، منها 14 لأوزان الفردي للجنسين ولقب للمختلط.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن البرنامج الرسمي للجودو يبدأ في الساعة الثانية ظهر 25 يوليو، بسحب قرعة البطولة، وهو موعد وصول منتخبنا من معسكره التدريبي الختامي المقام حالياً في برشلونة، بمشاركة اللاعبين المتأهلين، بإشراف المدرب فيكتور، والمساعد إيفان، ويشهد 27 يوليو، انطلاقة منافسات الوزن الخفيف تحت 48 كجم للسيدات، وتحت 60 كجم للرجال، وسيكون الظهور الأول لمنتخبنا يوم 28 يوليو، بمشاركة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم.

والظهور الثاني لمنتخبنا يوم 30 يوليو، بمشاركة طلال شفيلي، في وزن الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، ويلعب أرام جريجوريان في الوزن الثقيل تحت 90 كجم يوم 31 يوليو، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم في أول أغسطس، والختام بالوزن الثقيل فوق 100 كجم، بمشاركة عمر معروف.

وضمت القائمة النهائية المشاركة في بطولة الجودو ضمن الأولمبياد 122 دولة، من بينها 12 دولة عربية في مقدمتها منتخب الإمارات، بجانب المغرب، الجزائر، مصر، البحرين، فلسطين، تونس، سوريا، العراق، لبنان، جيبوتي واليمن.