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الرياضة

المكسيك تقيل لوزانو بعد «خيبة الأمل» في «كوبا أميركا»

المكسيك تقيل لوزانو بعد «خيبة الأمل» في «كوبا أميركا»
17 يوليو 2024 10:38

 
مكسيكو سيتي (رويترز) 

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إقالة خايمي لوزانو من تدريب المنتخب، عقب الخروج من دور المجموعات في كأس كوبا أميركا.
وأضاف الاتحاد أنه عرض على لوزانو فرصة الاستمرار مساعداً، حتى كأس العالم 2026، قبل العودة إلى دور المدرب الرئيسي حتى عام 2030، ولكن المدرب «45 عاماً» رفض العرض.
وتشارك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع كندا والولايات المتحدة.
وقال الاتحاد في بيان «بعد كوبا أميركا، بدأ الاتحاد المكسيكي تحليلاً لتقييم النجاحات والإخفاقات ومجالات التحسن مستقبلاً، وعرضنا على خايمي لوزانو عقداً حتى عام 2030 يرافق بمقتضاه خلال الفترة من 2024 إلى 2026 مدرباً أكثر خبرة حتى كأس العالم، ولكن لوزانو أبلغنا بأنه لا يرغب في الاستمرار في المنصب، نحترم قراره، ونقدر احترافيته الكبيرة وإخلاصه وتفانيه».
وقاد لوزانو، الذي قضى عاماً واحداً فقط في منصبه، المكسيك للفوز بلقب الكأس الذهبية 2023، ووصل إلى نهائي دوري أمم الكونكاكاف في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يخسر أمام الولايات المتحدة.
وحقق الدولي المكسيكي السابق 10 انتصارات، وأربعة تعادلات، وسبع هزائم، خلال فترة وجوده في منصبه.
وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية، أن خافيير أجيري سيحل محل لوزانو مدرباً للمكسيك في فترته الثالثة، بعد أن تولى تدريب الفريق في نهائيات كأس العالم 2002 و2010. 

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