منتخب أستراليا لكرة السلة يزور متحف «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

قام المنتخب الأسترالي لكرة السلة، المتواجد في أبوظبي ضمن فعاليات مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة في أبوظبي 2024، بجولة استكشاف ثقافية في متحف اللوفر أبوظبي.

وتُسلّط هذه الجولة الضوء على مكانة الإمارة كمركز عالمي للأحداث الرياضية وانعكاساً لدورها الريادي في تعزيز حوار الحضارات والتبادل الثقافي.

ويقع متحف اللوفر أبوظبي في قلب المنطقة الثقافية في السعديات في جزيرة السعديات، ويعرض أعمالاً ذات قيمة تاريخية وثقافية واجتماعية تمتد من العصور القديمة إلى العصر المعاصر، وهو يُعد بمثابة منارة لعشاق الفن من جميع أنحاء العالم تعكس التزام أبوظبي بتعزيز التفاهم والحوار