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الرياضة

نور الدين ينضم إلى خورفكان في صربيا

نور الدين ينضم إلى خورفكان في صربيا
17 يوليو 2024 10:44

فيصل النقبي (أبوظبي)
انضم المغربي أسامة نور الدين إلى صفوف فريق خورفكان، في معسكره الصربي، حيث سيتم قيده في فئة المقيمين لدعم صفوف «النسور» في الموسم الجديد.
يسعى الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق خلال المعسكر إلى إيجاد التوليفة المناسبة من اللاعبين لتطبيق أفكاره الفنية من خلال التجربة الأولى أمام أحد الفرق الصربية، في أولى محطات معسكر الإعداد الخارجي، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويقام على مرحلتين، حيث تكون المرحلة الثانية في ملاعب الاتحاد الصربي لكرة القدم.
ووضع المدرب الروماني برنامجاً للتدريبات صباحاً ومساءً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، ويقوم بتجربة كل لاعب في مركزه المعتاد للوقوف على كافة المستويات التي تملكها عناصر الفريق. 
وأوضح المدرب للاعبين في التدريبات أهمية الالتزام التام بجدول برنامج الإعداد، وكذلك بالتركيز طوال فترة المعسكر بالكامل، لكي يخرج الجميع بكل الفوائد من مثل هذه المعسكرات، وبناء فريق يظهر بشكل مختلف خلال مسابقات الموسم الجديد.

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