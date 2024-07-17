شباب الأهلي.. «الخسارة الأولى» في وديات أندية الدوري

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر شباب الأهلي أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني 2-5، في التجربة الودية التي جمعت الفريقين، ضمن برنامج معسكر «الفرسان» الإعدادي في النمسا، والذي يستمر حتى 25 يوليو الجاري، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وتعد المواجهة أمام بطل الدوري الأذربيجاني الودية الثانية في تحضيرات «الفرسان»، بعد فوزه على فريق إس كيه جابينج النمساوي بنتيجة قياسية 9-1 في الودية الأولى، ويتضمن برنامج إعداد «الأحمر» خوض 4 وديات قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه «الفرسان» بمواجهة سباهان الإيراني في 6 أغسطس المقبل، ضمن الدور التمهيدي للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ومثلت خسارة شباب الأهلي أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني، الأولى في تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجديد، والتي شهدت إقامة 5 مباريات ودية.

وتفصيلاً، شهدت وديات أندية دوري المحترفين إلى جانب مباراتي «الفرسان» أمام جابينج النمساوي، وكارباج الأذربيجاني، فوز الشارقة على ليسين التشيكي 3-1 في تجربته الأولى بمعسكر النمسا، وتفوق بني ياس أمام تاكوفو الصربي 4-0، فيما حسم التعادل 4-4 مواجهة النصر الأولى أمام منتخب شباب غانا في معسكر هولندا، في الوقت الذي خاض فيه اتحاد كلباء مباراته الأولى الودية أمام فريق يونيريا البا الروماني مساء الأربعاء في معسكره بسلوفينيا.

ويدشن فريقا الوصل والوحدة، تجاربهما الودية بخوض أول مباراة إعدادية مساء غدٍ الخميس، حيث يقيم «الإمبراطور» بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي معسكره الإعدادي للموسم الجديد في هولندا، فيما يواجه الوحدة فريق نادي فوزدوفاك في أولى مبارياته بمعسكر صربيا، والذي يتضمن خوض ثلاث تجارب ودية.

بدوره، يستهل الجزيرة بقيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة سلسلة تجاربه الودية بلقاء الوكرة القطري مساء بعد غدٍ الجمعة في معسكر إعداده الحالي بهولندا والذي يتضمن خوض 4 تجارب أخرى.

في المقابل، لم تلعب 6 أندية أخرى في «دوري أدنوك للمحترفين» أي مباريات ودية حتى الآن، وشملت إلى جانب العين الذي يتأهب للمغادرة إلى معسكره الخارجي في المغرب، البطائح، عجمان، خورفكان، دبا الحصن، والعروبة.