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الرياضة

العروبة يستعد لـ«الودية الأولى» في معسكر مصر

العروبة يستعد لـ«الودية الأولى» في معسكر مصر
17 يوليو 2024 10:59

فيصل النقبي (أبوظبي)
انخرط لاعبو العروبة في تدريباتهم اليومية في المعسكر المقام في جمهورية مصر العربية تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو بيريرا، وذلك استعداداً للمواجهة الودية الأولى، التي ستكون مع أحد الفرق المصرية من دوري الدرجة الأولى.
ويتواجد بالمعسكر المصري للعروبة 22 لاعباً، منهم 3 أجانب فقط في قائمة الفريق، وهم الإيراني مهدي أزادي والبرازيلي باولو ريكاردو والجامبي أبوبكر تراولي، ومعهم الصربي المقيم سينسيا بولاسييش.
ويعمل المدرب على زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين المتواجدين في المعسكر، كما سيخوض عدداً من المباريات الودية المهمة والقوية مع فرق مختلفة في المعسكر من أجل مزيد من التجانس بين اللاعبين.

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