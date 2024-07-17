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الرياضة

النصر يضم بينتو مقابل 18 مليون يورو

النصر يضم بينتو مقابل 18 مليون يورو
17 يوليو 2024 11:04

الرياض (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي النصر السعودي لكرة القدم، توصلوا إلى اتفاق نهائي مع نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي لضم الحارس الدولي بينتو، وشراء المدة المتبقية من عقده، بعد تعثر الاتفاق مع إيدرسون مورايس، حاس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، نقلاً عن موقع «جلوبو إيسبورت» البرازيلي، أن عرض النصر وصل إلى 18 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن الحارس البرازيلي، سيطير إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحص الطبي، والتوقيع على العقد مع الأصفر العاصمي.
وجاء اختيار النصر لبينتو بعد رفض مانشستر سيتي عرضه لضم البرازيلي إيدرسون مورايس.
وأكد مدرب المنتخب البرازيلي دوريفال جونيور لبينتو، خلال اتصال بينهما، أن انتقاله إلى النصر لن يكون عائقاً أمام اختياره ضمن فريق «السامبا».
وكان الحارس الدولي، صرح في وقت سابق بأن أكبر عامل، يحدد خطوته المستقبلية، هو ما إذا كان ذلك من شأنه أن يهدد مكانه في المنتخب، وقال: «لدي عروض سعودية، ومن أندية أخرى في أوروبا، لكن أحد معايير انتقالي، أن اذهب إلى مكان، لا يؤثر في قرار اختياري للمنتخب».
ولعب بينتو 33 مباراة في الدوري البرازيلي موسم 2023، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في تسع مناسبات، أما في الموسم الجاري، لعب سبع مواجهات، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة أربع مرات.

السعودية
النصر السعودي
البرازيل
مانشستر سيتي
أتلتيكو باراناينسي
إيدرسون
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