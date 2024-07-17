نادال «المصنف المحمي» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)



أدرج اسم الإسباني رافايل نادال، الفائز باللقب أربع مرات، في القرعة الرئيسية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك بعدما غاب عن ثلاث من النسخ الأربع الماضية.

ورغم أنه حالياً في المركز الـ261 في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي»، سيخوض ابن الـ38 عاماً البطولة الأميركية مصنفاً تاسعاً، نتيجة استفادته من «التصنيف المحمي» الذي ينص، خلال فترة انتقالية، على الاحتفاظ بالترتيب القديم، بعد عودة من غياب طويل عن الملاعب (بين ستة أشهر وسنتين) بسبب الإصابة، المرض أو الحمل بالنسبة للسيدات، ما يجنبه بالتالي خوض تصفيات البطولة الأميركية التي تبدأ في 26 أغسطس.

وخاض نادال، الفائز بـ22 لقباً كبيراً خلال مسيرته، الثلاثاء أول مباراة له في الفردي منذ 27 مايو بفوزه على السويدي ليو بورج، نجل الأسطورة بيورن، 6-3 و6-4 في الدور الأول لدورة باشتاد السويدية.

ولم يخض نادال أي مباراة منذ خسارته في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الألماني ألكسندر زفيريف على الملاعب الرملية الحمراء لرولان جاروس.

ولم يشارك نادال الذي ابتعد طويلاً عن الملاعب بسبب كثرة الإصابات، في البطولة الأميركية سوى مرة واحدة عام 2022 منذ فوزه بلقبه الرابع فيها عام 2019.

وكان نادال من بين 14 لاعباً ولاعبة حصلوا على مكان في القرعة الرئيسية للبطولة الأميركية على أساس «التصنيف المحمي».

أحرز نادال لقبه الأول في فلاشينج ميدوز عام 2010، ليتوج بذلك بجميع البطولات الأربع الكبرى، قبل أن يضيف ثلاثة ألقاب أخرى في نيويورك أعوام 2013 و2017 و2019.

وصل إلى الدور الرابع في 2022، لكنه شارك بعدها في بطولتين كبريين فقط، حيث انتهى مشواره في الدور الثاني لأستراليا المفتوحة العام الماضي والدور الأول لرولان جاروس هذا العام.

ومن بين الفائزين السابقين بالبطولة الأميركية والذين لم يتم إدراجهم في قائمة القبول المباشر في القرعة الرئيسية، هناك الكندية بيانكا أندرييسكو والألمانية أنجيليك كيربر واليابانية ناومي أوساكا عند السيدات، والبريطاني أندي موراي والنمسوي دومينيك تيم والسويسري ستانيسلاس فافرينكا عن الرجال.

وغابت اللاعبات الثلاث عن البطولة العام الماضي: أندرييسكو بسبب الإصابة، وأوساكا وكيربر بسبب إجازة الأمومة، وقد استنفدن جميعهن تصنيفهن المحمي للبطولات الكبرى في وقت سابق من هذا العام.

وكان لقب العام الماضي من نصيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عند الرجال، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف، فيما أحرزت الأميركية كوكو جوف لقب السيدات على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، وجميعهم مدرجون في القرعة الرئيسية، على غرار المصنف أول الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز الفائز الأحد بلقب رولان جاروس على حساب ديوكوفيتش.