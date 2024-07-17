إرفينج يخضع لجراحة



لوس أنجلوس (أ ف ب)



خضع كايري إرفينج الذي أسهم في قيادة دالاس مافريكس، إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، قبل الخسارة أمام فريقه السابق بوسطن سلتيكس، لعملية جراحية من أجل معالجة كسر في يده اليسرى، وفق ما أعلن ناديه.

وقال مافريكس في بيان مقتضب، إن إرفينج «تعرض للإصابة في وقت سابق من هذا الشهر أثناء التدريب»، مضيفاً أنه سينشر لاحقاً المزيد من التفاصيل بشأنه «حسب الاقتضاء».

وحقق إرفينج ما معدله 22.2 نقطة مع 5.1 تمريرة حاسمة، في المباراة خلال «بلاي أوف» الموسم المنصرم، ولعب بجانب السلوفيني لوكا دونتشيتش الدور الرئيسي، في قيادة مافريكس إلى النهائي، حيث خسر السلسلة أمام سلتيكس 1-4.

وتعرض إرفينج (32 عاماً) لإصابة في يده خلال الموسم المنصرم، وتحديداً في إبهام يده اليمنى.

وسبق له أيضاً أن عانى من كسر في يده اليمنى عام، 2012 قبيل بداية موسمه الثاني في الدوري حين كان يدافع عن ألوان كليفلاند كافالييرز الذي بقي في صفوفه حتى 2017 وتوج معه باللقب عام 2016، قبل الانتقال إلى سلتيكس (2017-2019)، ثم بروكلين نتس (2019-2023)، وصولاً إلى الالتحاق بمافريكس صيف 2023.

وبحصول مافريكس على خدمات كلاي تومسون لاعباً حراً، بعد انتهاء مغامرته الطويلة مع جولدن ستايت ووريرز، يأمل إرفينج ودونتشيتش التنافس على اللقب مجدداً الموسم المقبل.



