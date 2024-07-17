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الرياضة

إنتر ميامي يعلن تفاصيل إصابة ميسي

إنتر ميامي يعلن تفاصيل إصابة ميسي
17 يوليو 2024 11:57

لندن (د ب أ)
أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، تفاصيل إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي في أربطة كاحله الأيمن.
وتعرض ميسي (37 عاماً) للإصابة في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكولومبي بهدف نظيف في نهائي بطولة كوبا أميركا.
ويحتل إنتر ميامي حالياً المركز الثاني في المجموعة الشرقية بالدوري الأميركي لكرة القدم، وأصدر النادي بياناً لتوضيح طبيعة إصابة ميسي على الموقع الرسمي للنادي.
وذكر البيان:«بعد التقييم الطبي، تأكد إصابة ميسي في أربطة كاحله الأيمن، وسيتم تحديد جاهزية قائد الفريق وفقا للتقييمات الدورية التي يخضع لها وتطور عملية تعافيه».

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ليونيل ميسي
إنتر ميامي
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