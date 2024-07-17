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سان جيرمان ينافس أتلتيكو لخطف «بطل العالم»!

سان جيرمان ينافس أتلتيكو لخطف «بطل العالم»!
17 يوليو 2024 12:32

أنور إبراهيم (القاهرة)
يعاني باريس سان جيرمان من صعوبات بالغة في إنهاء أية صفقة للموسم الجديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ويواجه مشكلات مختلفة تجبره على الانسحاب من بعض الصفقات من دون التوصل إلى إتمامها.
وإذا كان النجم كيليان مبابي لاعب سان جيرمان السابق تم تقديمه أمس «الثلاثاء» في ريال مدريد خلال حفل أسطوري، فإن «الباريسي» لم يجد حتى الآن، وقبل شهر واحد من بدء الموسم الجديد، من يحل محل هذا النجم، والدليل على ذلك أنه دخل في مفاوضات لضم مهاجمين كثيرين مثل البرتغالي رافائيل لياو والنيجيري فيكتور أوسيمين والفرنسي ماركوس تورام والجورجي كيفيتشا كافاراتسخليا والسويدي فيكتورجيو كيريس أو الهولندي كريسينسو سامرفيل، ولم ينجح مع ذلك حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع أي مهاجم منهم أومع أنديتهم.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية قريبة من «حديقة الأمراء» أن عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية بالنسبة لأي من هؤلاء المهاجمين، دفع سان جيرمان إلى البحث عن مهاجم جديد، وبالفعل وجهت اهتمامها كله نحو المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي، وجاء هذا الاهتمام في وقت أبدى فيه هذا اللاعب رغبته في الرحيل لعدم قدرته على منافسة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجماً أساسياً، ومشاركته بديلاً في أغلب الأحيان، ولهذا لا يمانع الانتقال إلى نادٍ آخر يجد فيه الفرصة للعب أساسياً أو لدقائق أكثر.
المشكلة أن سان جيرمان ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع هذا الأرجنتيني بطل العالم المتوج بمونديال 2022، وإنما هناك أندية أخرى أبرزها أتلتيكو مدريد.
وسعى سان جيرمان للاقتراب من ممثلي ألفاريز، حيث علم أن اللاعب يرغب بالفعل في الرحيل، وأنه طلب من إدارة السيتي تحديد سعر معقول لبيعه، وجاء الرد من «البلومون» بأنه لن يدخل في أية مفاوضات بمبلغ يقل عن 80 مليون يورو.
وبمجرد أن بدا الطريق مفتوحاً أمام سان جيرمان، إذا بأتلتيكو مدريد يدخل المنافسة بقوة حسبما ذكرت مصادر صحفية إسبانية، وأشارت إلى أن الأتليتي دخل بالفعل مفاوضات من أجل الحصول على الفاريز «23 عاماً»، غير أنه لم يحدث أي تطور جديد، ولم يتم الاتفاق مع السيتي، ولهذا يحاول سان جيرمان مجدداً أن يظهر في الصورة على أمل الفوز بالصفقة بزيادة المبلغ الذي يطلبه النادي الإنجليزي.

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