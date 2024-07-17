6 تغييرات إدارية في الموسم الجديد لأندية «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واكبت التغييرات الإدارية على مستوى مشرفي الفرق، والمديرين الرياضيين، والإداريين، تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجديد 2024- 2025، والذي ينطلق في النصف الثاني من أغسطس المقبل، بمباريات الدور الأول، من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وشهدت أروقة أندية المحترفين عدداً من التغييرات، تصدرها العين، بتعيين البرازيلي رودريجو مينديز نجم الفريق السابق، والمُتوج مع «الزعيم» بلقب «دوري أبطال آسيا 2003، في منصب المدير الرياضي للنادي، بجانب استمرار أحمد الشامسي مديراً للفريق الأول.

وعين الجزيرة لاعبه السابق خميس إسماعيل، والذي دافع عن ألوان «فخر أبوظبي»، على مدار 6 مواسم من 2010- 2011، إلى منتصف موسم 2015- 2016، في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتوجيه الشكر لمشرف فريق كرة القدم الأول السابق، محمد سالم العنزي.

وأعاد الشارقة عبدالعزيز محمد، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، إلى منصبه السابق «مشرف الفريق الأول»، في التوزيع الجديد للمهام الإدارية للأعضاء، في الاجتماع الأول برئاسة خالد المدفع.

وعين نادي خورفكان أنور محمد الحمادي مديراً للفريق الأول، فيما عينت شركة نادي بني ياس لكرة القدم سالم عبيد الزعابي، مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم بالنادي.

وتقدمت شركة نادي الوحدة لكرة القدم في يونيو الماضي بالشكر والتقدير إلى رياض الذوادي، على ما قدمه من جهود مخلصة، خلال فترة توليه مهام «المدير الرياضي للنادي».