«أبوظبي للسيدات» يترقب قرعة «أبطال آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)



تُجرى يوم الخميس في كوالالمبور، قرعة النسخة الأولى، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات موسم 2024-2025، بمشاركة 21 فريقاً، من بينها «فريق نادي أبوظبي الرياضي»، على أن تبدأ البطولة في أغسطس المقبل.

ويتنافس 13 نادياً في الدور التمهيدي، بحيث يتم توزيعها على 4 مجموعات، مجموعة منها تضم 4 فرق وثلاث مجموعات من 3 فرق، حيث تستضيف بوتان والأردن وماليزيا والسعودية مجموعة واحدة لكل منها، وتقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من 25 إلى 31 أغسطس، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى دور المجموعات.

وتنضم الأندية الأربعة إلى ثمانية أندية تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن ثلاث مجموعات من أربعة أندية تتنافس بنظام التجمع، وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة من 6 إلى 12 أكتوبر، وتستضيف المجموعات الصين وتايلاند وفيتنام.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، وتقام منافسات دور الثمانية 22 و23 مارس 2025. علماً بأنه تقام قرعة الأدوار الإقصائية قبل انطلاق ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفاً.

وبعد ذلك تقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، من 21 إلى 24 مايو 2025، ويحصل البطل على 1.3 مليون دولار.

ويضم المستوى الأول في «التمهيدي» ناساف «أوزبكستان»، مياوادي «ميانمار»، بام خاتون «إيران»، أوديشا «الهند»، والثاني، كيتشي «هونج كونج»، يونج إيلفانتس «لاوس»، والثالث، إيه بي أف «نيبال»، نادي أبوظبي الرياضي «الإمارات»، ليون سيتي سايلرز «سنغافورة»، بجانب وعاء الأندية المضيفة، الاتحاد «الأردن»، صباح «ماليزيا»، كلية تيمفو الملكية «بوتان»، النصر «السعودية».

بالنسبة لدور المجموعات، يضم المستوى الأول أوراوا ريد دايموندز «اليابان»، ملبورن سيتي «أستراليا»، والثاني، هيونداي ستيل ريد اينجلز «كوريا»، كايا إيلويلو «الفلبين»، والثالث، تايتشونج بلو ويل «الصين تايبيه»، ويضم المستوى الرابع، الفائزين الأربعة بصدارة المجموعات في الدور التمهيدي، بجانب وعاء المضيفين، ووهان جيانجدا «الصين»، هوتشي منه سيتي «فيتنام»، كلية أيجان سكولارز «تايلاند».