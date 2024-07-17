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الرياضة

مبابي وريال مدريد.. «البداية سوبر»!

مبابي وريال مدريد.. «البداية سوبر»!
17 يوليو 2024 15:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يحتاج الفرنسي كيليان مبابي «الوافد الجديد» لريال مدريد، إلى فترة راحة وإجازة، من أجل «شحن البطاريات»، بعد موسم طويل انتهى بكأس الأمم الأوروبية «يورو2024» التي خرج فيها منتخب «الديوك»، من نصف النهائي، كما أن «فتى بوندي المدلل» يريد أيضاً علاج «الأنف المكسور».
غير أن اللاعب من فرط حماسه وشغفه، يرغب في اللعب، ويقول، إنه جاهز من الآن، ولا يمانع قطع إجازته الصيفية، من أجل الاشتراك في جولة الإعداد التي يقوم بها الفريق في أميركا، ويلعب خلالها 3 مباريات أمام ميلان الإيطالي 31 يوليو في شيكاغو، وبرشلونة 3 أغسطس بنيويورك، وتشيلسي الإنجليزي 6 أغسطس في شارلوت.
وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أنه يتعين الآن معرفة التوقيت الذي يبدأ فيه مبابي فعلاً مغامرته بقميص «الريال»، وقالت، إن الوضع الطبيعي أن يحصل بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، على قدر من الراحة للتخلص من آثار مبارياته المخيبة للآمال في «يورو 2024»، وأيضاً من أجل زيادة الاعتناء بأنفه المكسور الذي أجبره على المشاركة في المباريات مرتدياً قناعاً واقياً.
وأضافت: ينبغي أن يستفيد مبابي من راحة وإجازة لا تقل عن 3 أسابيع، مع إمكانية عودته إلى التدريبات 8 أغسطس، ووقتها يكون الفريق قد عاد من جولة الولايات المتحدة.
وكانت إدارة «الريال» أبلغت اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في «اليورو» أو «كوبا أميركا» بأنهم لن يشاركوا في الجولة الأميركية، وما يسري عليهم يسري على مبابي.
وعندما سُئل مبابي عن هذا الأمر، ألمح إلى إنه سيكون جاهزاً إذا اجتاحه الفريق ولا يمانع قطع إجازته، وقال «نرى مع المدرب والنادي ما يمكن أن يحدث، وإذا وافق النادي سأكون جاهزاً تحت تصرف المدرب، غير أن الشبكة أكدت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لا ينوي استدعاء نجمه الجديد للجولة الأميركية.
وذكرت صحيفة آس، أن النادي الملكي يرى أن استدعاء مبابي مبكراً أكثر من المقرر، يُلحق الضرر باللاعب، ويكون إجراءً «غير حذر»، حتى وإن كانت عوائده المالية كبيرة، لأن أهم شيء أن يعود مبابي إلى أفضل «فورمة» وأكمل لياقة، مثله في ذلك مثل بقية النجوم الدوليين الذين أُنهكوا مع منتخبات بلادهم.
واختتمت شبكة مونت كارلوسبورت تقريرها بقولها: إذا تحقق هذا «السيناريو»، فإن مبابي ستكون أمامه فرصة للمشاركة في السوبر الأوروبي أمام أتلانتا الإيطالي 14 أغسطس القادم باستاد وارسو في بولندا.

السوبر الأوروبي
ريال مدريد
أميركا
كيليان مبابي
الدوري الإسباني
كارلو أنشيلوتي
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