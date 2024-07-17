«أبوظبي إكستريم 5» تُجدد الإثارة في «مبادلة أرينا» 2 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 5) عن إقامة النسخة الخامسة يوم 2 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح النسخ السابقة من البطولة في العاصمة أبوظبي ومدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية والعاصمة الفرنسية باريس، التي أقيمت في مايو الماضي، حيث استطاعت البطولة أن تجذب انتباه الجماهير بنزالاتها الحماسية والمثيرة، وهو ما يعكس توجهها نحو التوسع، والوصول إلى جماهير جديدة حول العالم في كل بطولة، لا سِيَّما في ظل الأسماء الكبيرة للاعبين المشاركين في النسخ السابقة، والقواعد الفريدة والتنظيم غير المسبوق في عالم الرياضات القتالية.

وتتميز البطولة القادمة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد، وبالإضافة إلى ذلك، يُشكل الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الرياضات لا سيما «الجو جيتسو والجرابيلنج» دافعاً قوياً لاستمرار إقامة بطولة أبوظبي إكستريم وتعزيز مكانتها وسمعتها على الساحة العالمية، وتحقيق الريادة في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وستشهد المنافسات التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة إقامة عدة نزالات قوية في رياضتي «الجو جيتسو والجرابلنج» أبرزها الأميركي أوريجاه فابير «بطل يو أف سي» ضد البرازيلي بيبيانو فيرنانديز «بطل العالم في الجو جيتسو في بطولات عالمية عديدة» والبرازيلي رايرون جرايسي ضد مواطنه ماركوس كاروزينو، وفي الحدث الرئيسي المشترك يلعب الأميركي كيفن لي ضد مواطنه شاد مينديز والبرتغالي بيدرو باكيتو ضد السويدي ماكس ليندباد، بالإضافة إلى مشاركة أبطال الإمارات عمر السويدي وبلقيس الهاشمي.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة: «تحقق أبوظبي إكستريم النجاح تلو الآخر منذ إطلاقها، ونستعد لتنظيم النسخة الخامسة وفق أعلى المعايير العالمية والمقاييس الرياضية، ما يعكس تميزنا في إبهار المجتمع الرياضي العالمي وإبراز قدرتنا على تقديم فعاليات استثنائية داخل دولة الإمارات وخارجها، وهذه النجاحات التي تتحقق هي بفضل التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الجو جيتسو وتطويرها، ونعتزم استكمال هذه المسيرة وتنظيم المزيد من النسخ الناجحة مستقبلاً، ولا بد لنا من شكر رعاة البطولة لاسيما بنك أبوظبي التجاري «ADCB»، وحرصهم على إقامتها، وتحقيق الاستمرارية والتأكيد على أن أبوظبي عاصمة الفنون القتالية حول العالم».

وتمكنت «أبوظبي إكستريم» البطولة المبتكرة والفريدة من إحداث نقلة نوعية في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وحازت إشادة العديد من الرياضيين البارزين، حيث تضمنت نزالات في الجو جيتسو والجرابلينج داخل القفص، خلافاً للنزالات التقليدية على البساط وتعتزم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM»، تنظيم جولات عالمية للبطولة في عدد من أبرز مدن العالم مع نخبة اللاعبين والمقاتلين العالميين.