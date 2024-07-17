«الشارقة للشراع والتجديف» إلى المغرب للمشاركة في «الرباط والمضيق»

الشارقة (الاتحاد)

بروح معنوية عالية وحماس كبير لتمثيل دولة الإمارات، وإمارة الشارقة بأفضل صورة ممكنة، غادر فريق الشراع والتجديف، التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى المملكة المغربية الشقيقة، للمشاركة في المهرجان الدولي البحري للرباط، في دورته الـ 16، والأسبوع البحري الدولي لمضيق جبل طارق في نسخته الـ 20.

ضم الوفد حميد الكندي عضو مجلس الإدارة، وأحمد الحوسني مدير عام النادي، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني و4 لاعبين في فئة الشراع الأوبتميست و9 لاعبين في فئة التجديف والكاياك.

وأعرب أحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الإمارات والشارقة بأفضل صورة، مؤكداً أن المشاركة لن تكون فقط بمجرد المشاركة، بل فرصة مميزة لمقارعة المنافسين والاحتكاك معهم، خصوصاً أن هناك 9 دول من أوروبا وأفريقيا من أفضل الدول في رياضة الشراع والتجديف على ضفاف المحيط الهادي.