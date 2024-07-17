بعد «اليورو».. محكمة إسبانية تُقرر إيقاف رئيس اتحاد الكرة عامين!

مدريد (د ب أ)

قررت المحكمة الرياضية الإدارية في إسبانيا، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا، لمدة عامين.

وأكدت متحدثة رسمية باسم المحكمة، صدور الحكم، ولكنها قالت إنه ليس ملزماً بعد، ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة، وهو ما يعتزم روشا فعله، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.

وتأتي هذه الأنباء بعد ثلاثة أيام فقط من فوز المنتخب الإسباني بلقب بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» في برلين.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة قضت بالعقوبة على روشا لقيامه بإقالة مسؤول بالاتحاد.

وكانت صلاحيات روشا في ذلك التوقيت لا تتضمن اتخاذ هذا الإجراء، حيث كان رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، خلفاً للويس روبياليس الذي استقال من منصبه.

وذكرت التقارير أنه جرى تغريم روشا 33 ألف يورو (36 ألف دولار) لمخالفات أخرى.