مورنينج وسميث يشهدان بطولة أميركا لشباب السلة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات بطولة أميركا لكرة السلة للشباب، التي أقيمت في مدرسة الراحة الدولية في مجمع مدينة خليفة، بتنظيم من المنتخب الأميركي لكرة السلة ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك على هامش مباريات المنتخب الأميركي، التي أقيمت في الاتحاد أرينا بأبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري.

شهد مباريات البطولة أسطورتا كرة السلة الأميركية والدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ألونزو مورنينج وستيف سميث، والتي تخللتها منافسات حماسية بين الفرق التسعة المشاركة الموزعة على 6 فرق للأولاد و3 فرق للفتيات ممن هم دون 16 عاماً من فرق كرة السلة المحلية في دولة الإمارات وفرق مدارس إن. بي. إيه، إلى جانب ثلاث دورات لكرة السلة.

وأشرف مورنينج وسميث على دورات كرة السلة الثلاث خلال فعاليات البطولة، ومن ثم توجوا الفرق الفائزة التالية من الشبان والشابات بجوائز بطولة أميركا لكرة السلة للشباب.

وفازت بالمركز الأول للبنين مدرسة إن. بي. إيه، وفازت بالمركز الثاني أكاديمية جام الرياضية، وفي منافسات البنات، فاز نادي تشامبس الرياضي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني، أكاديمية جام الرياضية.