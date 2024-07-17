ألكانتارا يعود إلى برشلونة بعد سنوات الغياب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكر نادي برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تعاقد مع النجم الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول السابق، والذي أعلن اعتزاله اللعب الأسبوع الماضي.

وأضح البيان أن ألكانتارا «33 عاماً» ينضم إلى الجهاز التدريبي للألماني هانسي فليك المدير الفني، مدرباً مساعداً، من أجل اكتساب خبرات تدريبية من وجوده إلى جوار فليك، الذي سبق له تدريبه لاعباً عندما كان في بايرن ميونيخ الألماني موسم 2019-2020.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل بشأن مدة التعاقد أو الراتب الذي يحصل عليه.

وجاء في البيان: بعد أن أعلن ألكانتارا اعتزال اللعب، سيقضي الأسابيع القادمة داخل الجهازالتدريبي للبارسا تحت قيادة فليك من أجل اكتساب الخبرة التدريبية اللازمة، وسيبقى مع الفريق الأول طوال فترة الصيف ويرافق الفريق في الجولة التي يقوم بها إلى أميركا.

ولم يكن ألكانتارا غريباً على النادي الكتالوني، حيث بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية لاماسيا ثم لعب في الفريق الاول تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، إلى أن شد الرحال إلى ألمانيا ليلعب لبايرن ميونيخ، ومنه إلى ليفربول الإنجليزي الذي أمضى معه 4 مواسم، ضاع ما يقرب من نصفها في الإصابات الكثيرة التي لحقت به، بل أنه لم يلعب أية مباراة مع «الريدز» خلال الموسم المنتهي.