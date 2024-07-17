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الرياضة

الأهلي يُعير لاعبه الفرنسي

الأهلي يُعير لاعبه الفرنسي
17 يوليو 2024 18:48

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القد، موافقته رسمياً على إعارة لاعبه الفرنسي آلان سان ماكسيمان، إلى فناربخشه التركي.
وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن إدارته وافقت على إعارة سان ماكسيمان لنادي فناربخشه لمدة موسم.
وكان سان ماكسيمان وصل إلى تركيا، تمهيداً للانضمام للفريق التركي على سبيل الإعارة بعد موسم قضاه مع الأهلي.
يذكر أن الأهلي أنهى الموسم المنصرم في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث، علماً بأنه من المقرر أن يفتتح مبارياته في الموسم الجديد بالمسابقة بمواجهة العروبة.

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