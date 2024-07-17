اتحاد الملاكمة ينظم بطولة الإمارات المفتوحة



دبي (وام)



ينظم اتحاد الملاكمة، بطولة الإمارات المفتوحة للعموم للشباب والناشئين والواعدين، 10 و11 أغسطس المقبل بأبوظبي، استعداداً لإقامة بطولة آسيا للناشئين والواعدين بمدينة العين من 27 أغسطس إلى 10 سبتمبر من العام الحالي.

وأكد محمد الشبلي، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، حرص اتحاد الملاكمة على إقامة البطولة في هذا التوقيت، كونها محطة مهمة في برنامج الإعداد لبطولة آسيا للناشئين بالعين الشهر المقبل، وكذلك دورة الألعاب الآسيوية للشباب في أوزبكستان «طشقند 2025».

وقال «تقام هذه البطولة المحلية للاستقرار بشكل نهائي على تشكيلة المنتخب المشاركة في البطولة الآسيوية، حيث تم إجراء بعض الموازين واختيار 7 ناشئين وناشئات (6 لاعبين ولاعبة واحدة) و5 واعدين، وهذا العدد قابل للتغيير زيادة أو نقصان بعد نهاية بطولة الإمارات المفتوحة».

وأضاف «من المقرر أن يشارك في البطولة ما بين 370 إلى 400 لاعب ولاعبة، من مختلف الفئات، ويعقبها خوض لاعبي ولاعبات المنتخب معسكرين، أحدهما داخلي لمدة 5 أيام، والآخر خارجي لمدة 15 يوماً، لم يتحدد مكانه بعد بين مصر أو تايلاند أو روسيا، ثم العودة لخوض منافسات بطولة آسيا في العين».