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الرياضة

أوباميانج: حان الوقت لبدء فصل جديد!

أوباميانج: حان الوقت لبدء فصل جديد!
17 يوليو 2024 18:59

 
مرسيليا (أ ف ب)

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يودّع المهاجم الجابوني الدولي بيار-إيميريك أوباميانج، مرسيليا بعد موسمٍ واحدٍ في صفوفه، فيما قد ينضم الإنجليزي مايسون جرينوود إلى النادي الجنوبي صاحب المركز الثامن في الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي.
وانضم أوباميانج «35 عاماً» إلى مرسيليا قادماً من تشيلسي الإنجليزي في يوليو 2023، وسجّل معه 30 هدفاً ضمن مختلف المسابقات.
قال أوباميانج عبر حسابه على (إنستجرام): لقد حان الوقت بالنسبة لي لبدء فصلٍ جديد».
وأضاف «لطالما اتبعت نصيحة والدي الذي سمح لي بأن أصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن، وقد اتخذنا هذا القرار للفصل التالي من مسيرتي».
وتابع مهاجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقاً «أمضيت عاماً مليئاً بالمشاعر وأشكر النادي والجهاز الفني وزملائي وجمهورنا».

 

الدوري الفرنسي
مارسيليا
أوباميانج
تشيلسي
أرسنال
برشلونة
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