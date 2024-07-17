كومباني يطالب البايرن بإظهار العقلية الصحيحة



ميونيخ (د ب أ)



أجرى البلجيكي فينسنت كومباني أول حصة تدريبية له مدرباً لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بتشكيلة مكونة من 13 لاعباً فقط.

وتحدث كومباني للاعبين بعد الحصة التدريبية في ملعب مركز التدريب، حيث خاطبهم باللغتين الألمانية والإنجليزية.

وقال كومباني لقناة النادي التليفزيونية «أريد التأكد من أن بداية التدريب تسير بشكل جيد، وأن الاستعدادات قبل الموسم تمضي، وفقاً لما هو مخطط له»، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين إظهار العقلية الصحيحة منذ البداية.

وكان قلب الدفاع هيروكي إيتو، الوافد الجديد للفريق، من بين اللاعبين الـ13 الذين شاركوا في الحصة التدريبية، بالإضافة إلى اللاعبين الألمانيين الدوليين ليون جوريتسكا وسيرج جنابري اللذين لم يتواجدا بقائمة منتخب ألمانيا، التي شاركت في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024».

وحصل لاعبو البايرن، الذين شاركوا في بطولتي أمم أوروبا وكأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» على إجازة لمدة 3 أسابيع، وينضمون لاستعدادات الفريق للموسم الجديد في مرحلة لاحقة.

ومن المقرر إقامة معسكر تدريبي قصير في بافاريا الأسبوع المقبل، يليه رحلة إلى كوريا الجنوبية من 31 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

ويبدأ البايرن مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه أولم، الناشط بدوري الدرجة الثانية، في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا في 16 أغسطس القادم، على أن يواجه فولفسبورج بعدها بثمانية أيام في المرحلة الأولى للدوري الألماني.

وتولى كومباني، لاعب منتخب بلجيكا وقائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، الذي لعب أيضاً في ألمانيا مع هامبورج، قيادة الفريق البافاري خلفاً للمدرب الألماني توماس توخيل بعد فشل النادي في الفوز بأي لقب محلي أو قاري للمرة الأولى منذ عام 2012.