بيرجر تقهر السرطان مرتين وتحلم بالأولمبياد

هانوفر (د ب أ)



من الممكن أن تتولى آن كاترين بيرجر، حراسة عرين منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات خلال دورة باريس الأولمبية المقبلة، بعد أن عانت من سرطان الغدة الدرقية مرتين في السنوات الأخيرة.

وقدمت بيرجر «33 عاماً» أداءً رائعاً خلال فوز المنتخب الألماني الكبير 4 - صفر على نظيره النمساوي، وتأمل الآن في أن تصبح حارسة مرمى منتخب «الماكينات» خلال لقاء الفريق ضد أستراليا بمدينة مارسيليا، في مستهل مباريات الفريق بالأولمبياد.

وتم تشخيص إصابة بيرجر بسرطان الغدة الدرقية للمرة الأولى عام 2017، قبل أن يهاجمها المرض مجدداً عام 2022.

وتولت ميرل فرومس حراسة مرمى ألمانيا في البطولات الكبرى الأخيرة، ولكن تم إشراك بيرجر عدة مرات بواسطة المدرب المحلي هورست هروبيش الذي قال إن «القرار النهائي بشأن من سيلعب في مارسيليا سيتم اتخاذه في المدينة الفرنسية».

وتلعب بيرجر في صفوف فريق جوثام أف سي الأميركي، بعدما قضت فترة سابقة مع فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقالت بيرجر إنها تستطيع مساعدة المنتخب الألماني، لاسيما في ظل الخبرة التي تتمتع بها في بطولات الدوري المختلفة، مشيرة إلى أن تواجدها بقائمة الفريق في الأولمبياد بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة.

أضافت بيرجر «بالطبع سيكون الأمر بمثابة زينة الكعكة إذا لعبت أيضاً، أشعر بالفخر لذلك».