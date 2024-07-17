الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيرجر تقهر السرطان مرتين وتحلم بالأولمبياد

بيرجر تقهر السرطان مرتين وتحلم بالأولمبياد
17 يوليو 2024 19:55

هانوفر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أولمبياد باريس» تُكلف الجزائر 30 مليون يورو
أوباميانج: حان الوقت لبدء فصل جديد!


من الممكن أن تتولى آن كاترين بيرجر، حراسة عرين منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات خلال دورة باريس الأولمبية المقبلة، بعد أن عانت من سرطان الغدة الدرقية مرتين في السنوات الأخيرة.
وقدمت بيرجر «33 عاماً» أداءً رائعاً خلال فوز المنتخب الألماني الكبير 4 - صفر على نظيره النمساوي، وتأمل الآن في أن تصبح حارسة مرمى منتخب «الماكينات» خلال لقاء الفريق ضد أستراليا بمدينة مارسيليا، في مستهل مباريات الفريق بالأولمبياد.
وتم تشخيص إصابة بيرجر بسرطان الغدة الدرقية للمرة الأولى عام 2017، قبل أن يهاجمها المرض مجدداً عام 2022.
وتولت ميرل فرومس حراسة مرمى ألمانيا في البطولات الكبرى الأخيرة، ولكن تم إشراك بيرجر عدة مرات بواسطة المدرب المحلي هورست هروبيش الذي قال إن «القرار النهائي بشأن من سيلعب في مارسيليا سيتم اتخاذه في المدينة الفرنسية».
وتلعب بيرجر في صفوف فريق جوثام أف سي الأميركي، بعدما قضت فترة سابقة مع فريق تشيلسي الإنجليزي.
وقالت بيرجر إنها تستطيع مساعدة المنتخب الألماني، لاسيما في ظل الخبرة التي تتمتع بها في بطولات الدوري المختلفة، مشيرة إلى أن تواجدها بقائمة الفريق في الأولمبياد بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة.
أضافت بيرجر «بالطبع سيكون الأمر بمثابة زينة الكعكة إذا لعبت أيضاً، أشعر بالفخر لذلك».

 

ألمانيا
باريس
أولمبياد باريس 2024
تشيلسي
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
سارة علي إلى نهائيات «جولف أسكتلندا»
الرياضة
سارة علي إلى نهائيات «جولف أسكتلندا»
اليوم 21:45
انقطاع الكهرباء جنوب روسيا وسط موجة حر
الأخبار العالمية
انقطاع الكهرباء جنوب روسيا وسط موجة حر
اليوم 21:31
الأهلي يستعير يوسف أيمن
الرياضة
الأهلي يستعير يوسف أيمن
اليوم 21:25
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم الحيوانات السائبة في الإمارة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم الحيوانات السائبة في الإمارة
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©