بوجاتشار يحتفظ بـ«القميص الأصفر» في «طواف فرنسا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، بالقميص الأصفر لمتصدر «طواف فرنسا»، بفارق 3 دقائق و11 ثانية، عن الدنماركي جوناس فينجارد «فيسما الهولندي»، صاحب المركز الثاني، وذلك في ختام «المرحلة 17» التي امتدت لمسافة 177.8 كلم على المسار الجبلي.

وأثبت بوجاتشار علو كعبه، والاستمرارية بـ «القميص الأصفر»، ونجح في إضافة ثانيتين إلى صدارته للترتيب، في النصف الثاني الصعب من «المرحلة 17»، والتي انطلقت من سان بول تروا شاتو إلى سوبر ديفولوي، بعدما قطع المسافة في 4:13:36 ساعة، بجانب احتفاظ «الإمارات للدراجات» بالترتيب الفرقي أمام بقية المنافسين.

وشهدت «المرحلة 17» فوز الإكوادوري ريتشارد كاراباز دراج فريق أي أف اديوكشن نيبو، متفوقاً على البريطاني سيمون ييتس، والإسباني إنريك ماس، بعدما قطع المسابقة في 4:06:13 ساعة، وهو الفوز الأول للدراج الإكوادوري في مراحل «النسخة 111» من «طواف فرنسا».

وتتواصل الإثارة في «طواف فرنسا»، الخميس بإقامة «المرحلة 18» من الفجوة إلى برشلونيت لمسافة 179.5 كلم على مسار التلة، حيث تبدو الفرصة متاحة أمام الدراجين أصحاب المهارة أمثال بوجاتشار لمواصلة الأفضلية.