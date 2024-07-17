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الرياضة

«المدافع الواعد» على أعتاب مانشستر يونايتد

«المدافع الواعد» على أعتاب مانشستر يونايتد
17 يوليو 2024 20:41

 
لندن (د ب أ)

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اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو «76 مليون دولار»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وسافر يورو «18 عاماً»، والذي كان مرتبطاً أيضاً بالانتقال لريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إلى المملكة المتحدة، للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه لمانشستر يونايتد.
وكشفت «بي أيه ميديا» عن أن «اليونايتد» سيدفع 8. 62 مليون يورو، من أجل ضم يورو، بالإضافة إلى رسوم إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية 8 ملايين يورو.
وسيصبح يورو، الذي يراه المتابعون أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا حالياً، ثاني صفقات مانشستر يونايتد الصيفية، بعدما ضم الفريق جوشوا زيركزي، لاعب بولونيا الإيطالي، نهاية الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، يستعد المهاجم ميسون جرينوود للرحيل عن «اليونايتد»، والانضمام لأولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق مبدئي بشأن صفقة انتقال بقيمة 6. 31 مليون يورو.
وأمضى جرينوود «22 عاماً» الموسم الماضي على سبيل الإعارة في خيتافي الإسباني.

مانشستر يونايتد
ريال مدريد
فرنسا
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