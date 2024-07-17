نادال يُخرج رود من «الأحزان»!



باريس (أ ف ب)



بلغ الإسباني رافايل نادال، المصنّف أول عالمياً سابقاً، والنرويجي كاسبر رود التاسع نصف نهائي منافسات الزوجي في دورة باشتاد السويدية الدولية في التنس، بالفوز على الفرنسي ثيو أريباجيه والروسي رومان سافيولين 6-4، 3-6، 12-10.

وخاض «الماتادور» مباراته الثالثة، الثانية في الزوجي، منذ خروجه في الدور الأوّل من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أمام الألماني ألكسندر زفيريف أواخر مايو الماضي.

وكان الإسباني فاز في منافسات الفردي على السويدي ليو بورج، نجل الأسطورة بيورن، 6-3 و6-4، علماً أنه سيواجه البريطاني كامرون نوري في ثمن النهائي.

وعوّض رود بهذا الفوز خيبة توديعه منافسات الفردي من الدور الثاني، بعدما خسر أمام البرازيلي ثياجو مونتيرو 3-6، 3-6.

واستغل مونتيرو، المُصنّف 85 عالمياً، معاناة النرويجي في الإرسال وكسره له ثلاث مرات مُنهياً المباراة في ساعة و28 دقيقة.

وهي المباراة الأولى لرود في الدورة التي صُنِّف في مركزها الثاني، بعدما أُعفي من خوض الدور الأول على غرار المُصنّفين الأربعة الأوائل.

وهي الخسارة الأولى لرود، وصيف رولان جاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى في عامي 2022 و2023 وبلغ نصف نهائي نسخة هذا العام، في أربع مواجهات أمام مونتيرو.