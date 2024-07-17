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الرياضة

الأهلي يستعير يوسف أيمن

الأهلي يستعير يوسف أيمن
17 يوليو 2024 21:25

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي الأحمر مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.
وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، إن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.
وأضاف أن اللاعب سوف ينضم لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وفقاً لرؤية المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
يذكر أن الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تُوج به 43 مرة، كما أنه أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقباً، كان آخرها هذا العام.

مصر
الأهلي
قطر
الدحيل
دوري أبطال أفريقيا
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