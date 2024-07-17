سارة علي إلى نهائيات «جولف أسكتلندا»

أسكتلندا (وام)



تأهلت الإماراتية سارة علي للمرحلة النهائية في بطولة «أسكتلندا المفتوحة» للجولف للمواهب الناشئة، المقامة حالياً على ملاعب نادي كيلمارنوك بارسي بأسكتلندا، ويتنافس فيها نخبة من لاعبي ولاعبات العالم.

وتمكنت سارة خلال أول يومين في البطولة من تسجيل 78 و83 ضربة على التوالي، لتنهي مرحلة التصفيات بالمركز الـ 26 في جدول الترتيب، وتحجز مقعداً لها في الدور النهائي.

وتأتي مشاركة اللاعبة الإماراتية تلبية لدعوة من الاتحاد الدولي، إلى الاتحادات المحلية المنضوية تحت مظلته، والذي يقضي بترشيح اثنين من أفضل الناشئين للمشاركة في البطولة التي تقام مرة كل عامين، ويشارك فيها أفضل لاعبي الجولف من الفتيان والفتيات تحت سن 16 عاماً.