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الرياضة

أولمو يضع شرطاً وحيداً للانضمام إلى فريقه الجديد!

أولمو يضع شرطاً وحيداً للانضمام إلى فريقه الجديد!
17 يوليو 2024 22:34

مدريد (د ب أ)

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أعرب النجم الإسباني الدولي داني أولمو عن رغبته في الانضمام إلى مشروع طموح قادر على الفوز بالألقاب.
وأصبح أولمو مثار اهتمام العديد من أندية كرة القدم الكبرى في «القارة العجوز»، لاسيما بعد تألقه في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي اختتمت مؤخراً بألمانيا، وشهدت تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الرابعة.
ولعب أولمو دوراً بارزاً للغاية في حصول إسبانيا على كأس البطولة، حيث فاز منتخب «الماتادور» بجميع مبارياته في طريقه نحو الانفراد بالرقم القياسي، ليكون أكثر المنتخبات تتويجاً بأمم أوروبا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الألماني.
وربطت تقارير إخبارية أولمو «26 عاماً» بالانضمام لأندية بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف أولمو في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»، أنه غير متأكد مما إذا كان سيبقى في صفوف فريقه الحالي لايبزج الألماني في الموسم المقبل أم لا.
أضاف أولمو: «سنرى ما سيحدث، الأشخاص الذين يتعاملون مع (سوق الانتقالات) يعرفون بالفعل ما أريد القيام به، لا أعرف إذا كنت سأبقى في ألمانيا، سنرى».
أوضح اللاعب الإسباني «أريد أن أكون في مكان يمكنه تقديري، ويجعلني محبوباً من الجماهير، وما أريد القيام به هو الفوز بالألقاب، هناك عدة خيارات، سنرى ما تسفر عنه الأمور».
وشدد أولمو «ما أريده هو مشروع طموح يجعلني قادراً على التتويج بالبطولات».

داني أولمو
كأس أمم أوروبا
إسبانيا
مانشستر سيتي
لايبزج
برشلونة
بايرن ميونيخ
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