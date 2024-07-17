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الرياضة

إصدار الحُكم في قضية الإساءة إلى فينيسيوس وروديجر

إصدار الحُكم في قضية الإساءة إلى فينيسيوس وروديجر
17 يوليو 2024 22:39

مدريد (أ ف ب)

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أصدرت محكمة إسبانية حكماً بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على شخصٍ بتهمة إساءة عنصريّة عبر الإنترنت استهدفت لاعبي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني أنتونيو روديجر، وفقاً لما أعلنه النادي الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي «إن الشخص الذي ينشط تحت أسماء مستعارة مختلفة في المنتدى الرقمي لصحيفة ماركا، وجّه إهانات عنصرية خطيرة ضد لاعبَينا فينيسيوس جونيور وأنتونيو روديجر».
وتابع «أمرت المحكمة بسجن المُتّهم ثمانية أشهر ومنعه من المشاركة في المنتدى المذكور لمدة 20 شهراً».
سيكون إيقاف تنفيذ الحكم بالسجن مشروطاً بمشاركة المُتّهم في برنامج مكافحة التمييز.
وأشار ريال مدريد إلى أن هذه الإدانة الجنائية الثانية بتهمة الإهانات العنصرية ضد لاعبيه.
وسبق أن حُكم بالسجن ثمانية أشهر على ثلاثة مشجعين لفالنسيا في العاشر من يونيو الماضي، بسبب إهانات عنصرية تجاه الجناح البرازيلي في مايو 2023.
وأثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت إسبانيا تفعل ما يكفي للقضاء على العنصرية في كرة القدم.
وكان فينيسيوس، وهو شخصية بارزة في مكافحة العنصرية في كرة القدم الإسبانية، عرضة للعنصرية عدّة مرّات في السنوات الأخيرة.
في يناير 2023، عُثر على دمية مشنوقة على جسر تحمل قميص الرقم 7، بالقرب من ملعب تدريبات النادي، إلى جانب لافتة كُتب عليها «مدريد تكره الريال».
في ديسمبر الماضي، وُجّهت اتهامات لأربعة من مشجعي أتلتيكو مدريد بشأن الحادثة، وقد طالب الادّعاء بسجنهم أربعة أعوام، ولم يُحدّد موعد للمحاكمة بعد.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
أنطونيو روديجر
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
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