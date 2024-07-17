«الشارقة للمرأة» ينظم «الطائرة المجتمعية»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم قسم الرياضة المجتمعية، بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعد غد، البطولة المجتمعية لكرة الطائرة للناشئات والسيدات، بصالة الألعاب الرئيسة، في مقر نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالشارقة، وهي إحدى الأنشطة المتميزة التي يحرص قسم الأنشطة المجتمعية بالمؤسسة على تنظيمها بشكل دوري، بهدف تعريف المجتمع، والفئات المستهدفة بالأنشطة المجتمعية التي تنظمها المؤسسة لفئتي الناشئات والسيدات وجعلها أسلوب حياة.

ورصدت اللجنة المنظمة، الكؤوس والجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، تشجيعاً ودعماً لمسيرة اللاعبات المشاركات.