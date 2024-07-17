راشد الظاهري على منصة التتويج في «الفورمولا- 4» الإيطالية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البطل الإماراتي راشد الظاهري، سائق سباقات الفورمولا- 4 ذات المقعد الواحد، فوزاً ثميناً في جولة سباقات نهاية هذا الأسبوع، ضمن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة الفورمولا- 4 الإيطالية على حلبة موجيلو المليئة بالتحديات بالقرب من فلورنسا في إيطاليا.

وصعد الظاهري على منصة السباق الرئيسية، ليحتل المركز الثالث، في السباق الثاني في سباق عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تسجيله أسرع لفة خلال السباق.

وفي مجريات السباق، أظهر راشد الظاهري مرة أخرى قدرته العالمية، حيث تنافس مع أفضل السائقين الشباب الدوليين، وهم أكثر من 36 سائقاً طموحاً من أكثر من 25 دولة مختلفة، وذلك على متن مركبته ضمن فريق «بريما» حاملاً ألوان «ياس هيت» محتلاً المركز الثالث، ليأخذ مكانه على منصة التتويج.

وفي اليوم السابق، وخلال التدريبات الرسمية، سجل الظاهري ثاني أسرع وقت ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام في تصفيات ما قبل السباق، أما في الجولة الثانية من سباق عطلة نهاية الاسبوع وعلى مدار يومين، فأنهى الظاهري السباق مسجلاً نقاطاً مهمة، مختتماً عطلة نهاية أسبوع ناجحة للغاية.

الجدير ذكره أنه وفي الموسم الماضي، كان الظاهري من السائقين الأساسيين الذين غالباً ما يقفون على منصات التتويج في كل البطولات، التي يشارك فيها في أوروبا وآسيا وفي دولة الإمارات، ولكن هذه هي أول منصة تتويج رئيسية يحققها هذا الموسم ضمن بطولة الفورمولا- 4 الإيطالية، وتأتي بعد النجاحات العديدة التي حققها في مسيرته المهنية التي نقلته من الكارتينج إلى المقاعد الفردية، حيث تعتبر سلسلة بطولة الفورمولا- 4 الإيطالية الأصعب في العالم وهي الطريق الأساسي للعبور إلى المنافسة في بطولة الفورمولا- 1 العالمية الشهيرة.

وتعليقاً على صعوده على منصة التتويج، قال راشد الظاهري: «لم تكن عطلة نهاية الأسبوع لتمضي بشكل أفضل من ذلك، ومنذ سباقات التدريب حتى يوم السباق، كنت أظهر وتيرة حقيقية باستمرار، لذا كنت أعلم أنه من الممكن تحقيق نتيجة جيدة، حتى بعد تحقيق الأوقات الجيدة، لا يزال من الصعب للغاية تحويلها إلى فوز والصعود على منصة التتويج، يفصل بين جميع السائقين ومركباتهم بضعة أعشار من الثواني فقط، لذلك كان علي أن أقاتل بقوة للتأكد من تحقيق المركز الثالث».