روما يضم «صفقة حرة»

ميلانو (أ ف ب)



تعاقد روما مع الحارس الأسترالي الدولي ماتيو راين في صفقة انتقالٍ حر، وفقاً لما أعلن سادس الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي.

وينضم راين «32 عاماً» إلى نادي العاصمة بعقدٍ لموسمٍ واحدٍ وفقاً للتقارير، مع خيار التمديد لموسمٍ ثانٍ.

ويتزامل الأسترالي مع الحارس الأساسي الصربي ميلي سفيلار ضمن فريق المدرب دانييلي دي روسي.

وكان ألكمار الهولندي تخّلى عن حارسه راين في نهاية الموسم، بعدما لعب في صفوفه موسماً واحداً.

وخاض راين حارس برايتون الإنجليزي السابق، 93 مباراة بقميص منتخب بلاده وشارك معه في ثلاث نسخٍ من كأس العالم.

ويبدأ روما الذي بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الموسم الماضي، حملته في الدوري الموسم المقبل، بمواجهة كالياري 18 أغسطس المقبل.

وكان روما مدّد عقد دي روسي الذي قضى معظم مسيرته لاعباً مع نادي العاصمة، حتّى 2027، بعد خلافته البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم المنصرم.