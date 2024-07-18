الأهلي يوقف البث المباشر لقناته

القاهرة (د ب أ)



قررت مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إيقاف البث المباشر لقناته الفضائية، خلال الفترة المقبلة حتي الاستقرار على شركة تديرها.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه استطلع الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية.

وأضاف أنه تقرر إيقاف البث المباشر للقناة، بدءاً من اليوم «الخميس»، على أن يستمر البث المسجل خلال فترة انتقالية تحت إشراف لجنة تيسير أعمال بالقناة.

وأوضح أنه تتم دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة، لاختيار الأفضل من بينها، بما يساعد القناة على «تقديم المحتوى الذي يليق بالنادي وتاريخه ويحقق طموحات جماهيره».