لابورت على «رادار» ريال مدريد



أنور إبراهيم (القاهرة)



يجد ريال مدريد نفسه مجبراً على البحث عن لاعب لسد العجز الواضح في قلب الدفاع نتيجة إصابة النمساوي ديفيد ألابا، ورحيل «الكابتن» ناتشو فيرنانديز، فضلاً عن

الفشل في الحصول على توقيع قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل، وسبقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقديم عرض كبير وافق عليه النادي الفرنسي «60 مليون يورو، بالإضافة إلى 12مليون أخرى متغيرات»، بينما توقف عرض «الميرنجي» عند 30 مليون يورو.

وكان «الخيار البديل» مفاجأة للكثيرين، لأنه قادم من الدوري السعودي، حيث أبدى الريال رغبته في الحصول على خدمات قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت «30 عاماً» لاعب النصر، وخاصة إنه لاعب أيسر يعوض غياب ألابا الذي يلعب في الجهة اليسرى من قلب الدفاع، وتألق لابورت مع منتخب «لاروخا» الإسباني في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» التي حصل على لقبها.

وذكرت صحيفة سبورت، أن لابورت يعتبر صفقة «غير مكلفة» بالنسبة لـ «الملكي»، كما إنه - بحكم كونه لاعبا إسبانيا- يسمح للنادي الملكي بإكمال الحصة المخصصة له من اللاعبين المحليين الواجب تسجيلهم في رابطة الدوري «الليجا»، بعد رحيل الحارس كيبا، والمدافع ناتشو، والمهاجم خوسيلو موتا هذا الصيف، ما يعني نقصاً واضحاً في عدد اللاعبين الإسبان في قائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن إيمريك لابورت، الذي لعب من قبل لأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، كان له دور بارز في فوز منتخب بلاده بالبطولة الأوروبية الكبرى، إذ كان صمام أمان في الدفاع، مشيرة إلى أنه كان «الخطة البديلة» التي سارع «الريال» باللجوء إليها.

يذكر في هذا الصدد أن لابورت كان هدفاً قبل عام لـ «الريال» لتعويض غياب النمساوي ألابا، والبرازيلي إيدرميليتاو بسبب الإصابة، ولكن النصر السعودي لم يوافق على رحيله وقتها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن «العالمي» لم يصدر عن مسؤوليه رسمياً ما يفيد إمكانية الاستغناء عن لابورتا هذا الصيف، وإن كانت بعض التقارير الصحفية السعودية، أفادت بأن النصر لا يمانع رحيل قلب الدفاع الإسباني، بشرط أن يدفع من يريده 40 مليون يورو على الأقل مقابل ضمه، لأنه لا يزال هناك عامان في عقده الذي ينتهي في «صيف 2026».

وحرصت صحيفة سبورت على أن توضح، أن ليل الفرنسي ولاعبه ليني يورو فضلا انتقاله لمانشستر يونايتد، لأن العرض الإنجليزي كان مغرياً، بينما توقف عرض «الريال» عند 30 مليون يورو، معتمداً على أن اللاعب يرغب في اللعب له، ولكن اللاعب خذله، ووافق على عرض اليونايتد المفيد له ولناديه.



