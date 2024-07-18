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الرياضة

دبا الحصن يخوض «الودية الأولى» في تركيا

دبا الحصن يخوض «الودية الأولى» في تركيا
18 يوليو 2024 09:30

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

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يواجه دبا الحصن فريق بورصة يلدرم سبورت التركي ودياً، الجمعة، وهي التجربة الأولى له بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي للوقوف على مستويات اللاعبين، ومدى اجتهادهم في التدريبات المكثفة خلال الأيام الخمسة التي سبقت معسكر تركيا.
ويشارك جميع اللاعبين في المباراة بمن فيهم الأجانب الخمسة، لتجربتهم داخل «المستطيل الأخضر»، وكذلك باقي العناصر سواء من المواطنين أو المقيمين.
وأكد علي سعيد الطنيجي، مشرف الفريق، أن الأمور تمضي وفق النظام المتبع، مشيداً بجميع اللاعبين والتزامهم بالتعليمات ومواعيد التدريبات.
وأضاف: لدينا خطتنا المرسومة بعناية للاستفادة من المعسكر لتجهيز الفريق جيداً لمنافسات الموسم المقبل، وتسعى الإدارة العليا، بقيادة محمد عبد الله الطربان الحمودي، رئيس مجلس الإدارة، لتوفير كل ما يلزم للفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وذلك من منطلق حرص الإدارة على أن تكون مشاركة الفريق إيجابية في الموسم الجديد، خاصة أن الطموحات كبيرة بأن نبقى في عالم المحترفين لأطول فترة ممكنة.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
تركيا
كايو زاناردي
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