خورفكان يضم فييرا من «الليجا»



فيصل النقبي (أبوظبي)

تعاقدت إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، مع الإسباني جوناتان فييرا «34 عاماً، قادماً من «الليجا»، بعقد «انتقال حر»، لدعم وسط وهجوم الفريق في الموسم الجديد.

وشارك اللاعب في الدوري الإسباني لسنوات، مع فرق مختلفة، أبرزها لاس بالماس وألميريا، كما لعب لمواسم مع بكين جوان الصيني.

ويعتبر اللاعب إضافة حقيقية لدعم الفريق، بناءً على طلب من المدرب الروماني دانييل إيسايلا الذي رحب بالصفقة، مؤكداً أن فييرا يخدم تطلعات خورفكان خلال الموسم المقبل.

وأشاد خورفكان بتعاقده مع خورفكان، وأنه سمع الكثير عن الدوري الإماراتي، مؤكداً أنه سيقدم أفضل ما لديه لخدمة فريقه الحالي، مع إدراكه بأن البطولة ليست سهلة، وسبق لها استقطاب العديد من اللاعبين المهمين على مستوى العالم.

وأضاف: لعل تجربة النجم الكبير إنييستا كانت دافعاً كبيراً لقبول عرض خورفكان، وأتمنى أن أقدم المستوى الذي ينتظره مسؤولو وجماهير النادي.