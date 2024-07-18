كلباء يكسب «التجربة الرومانية» في سلوفينيا

فيصل النقبي (أبوظبي)

تفوق كلباء على أحد الفرق الرومانية 2-1، في الودية الأولى بالمعسكر الخارجي في سلوفينيا، وسجل الهدفين ياسر حسن وسالم راشد.

ودفع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق، بتشكيل يضم عيسى الهوتي في حراسة المرمى، وللدفاع، سالم راشد، وخالد الدرمكي، وميشال وعبدالعزيز حمد، وللوسط، فيليب كيش، وكيو، وحبيب الفردان، ودانييل بيسا، والهجوم، ليناندرو سباديسو، وياسر حسن، ودفع بباقي اللاعبين في الشوط الثاني.

وأكد موسى البلوشي إداري الفريق، أن التجربة مفيدة، خاصة أن كلباء بقيادة المدرب سعى لزيادة معدلات الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق الفكر الفني الخاص به، والذي تجاوب معه الجميع، مشيراً إلى أن القادم سيكون أفضل، خاصة أن التجارب ستكون قوية ومن مستويات مختلفة ومتدرجة القوة.