برشلونة يصرف النظر مؤقتاً عن كيميتش!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، النقاب عن أن متوسط الميدان الألماني جوشوا كيميتش «29عاماًً»، لاعب بايرن ميونيخ، لم يعد خياراً أولياً لبرشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، نظراً لأنه ليس لديه القدرة المالية على التعاقد معه، إذ أن ناديه الألماني يطلب 50 مليون يورو، مقابل بيعه فوراً هذا الصيف، ولهذا قرر «البارسا» استبعاده من قائمة اهتماماته الحالية، رغم حاجته الماسة إلى لاعب وسط مدافع، يعوض رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى أميركا، لمزاملة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغياب الهولندي فرينيكي دي يونج المتكرر بسبب الإصابات.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي برشلونة أبلغوا كيميتش، بأنهم لن يستطيعوا التعاقد معه هذا الصيف، ولكنهم على استعداد لبذل محاولة جديدة لضمه في 2025، ما لم يُوقع عقداً جديداً مع البايرن قبل انتهاء عقده الحالي، أي بنهاية الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن ما فعله برشلونة أمر منطقي، لأن «الكتالوني» يواجه صعوبات مالية كبيرة هذا العام، ولا يملك الموارد المالية التي تسمح له بشراء كيميتش هذا الصيف، وخاصة إنه يركز أكثر على إنهاء صفقة الجناح الإسباني نيكو وليامز لاعب أتليتك بلباو، حيث اجتمع ديكو المدير الرياضي لـ «البارسا» مع وكيل اللاعب هذا الأسبوع، وتسير الأمور في اتجاه توقيع وليامز لـ«البلاوجرانا»، ولم يعد يتبقى إلا إقناع ناديه بالصفقة.

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة، إن برشلونة، يتمنى أن يبقى كيميتش في البايرن في الموسم الجديد، من دون تمديد عقده، حتى يمكنه أن يحصل على خدماته مجاناً الصيف المقبل، ولهذا أيضاً يأمل برشلونة أن يرفض كيميتش أي عروض تُقدم إليه هذا الصيف.

بدأت مغامرة كيميتش المولود في 8 فبراير 1995، مع «البايرن» في 2015، قادماً من لايبزج مقابل 99. 8 مليون يورو، وأسهم في تفوق ناديه، وحصوله على لقب الدوري «البوندسليجا» 8 مرات، والفوز بدوري الأبطال موسم 2019-2020.

ويجيد كيميتش اللعب في مركزي الوسط المدافع والظهير الأيمن، ولعب لمنتخبات الشباب الألمانية من 2011 إلى 2015، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2016.