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الرياضة

«أبوظبي للشراع» يحصد «الفضية» في «تنشيطية الأوبتيمست»

«أبوظبي للشراع» يحصد «الفضية» في «تنشيطية الأوبتيمست»
18 يوليو 2024 10:35

إزمير (الاتحاد)

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حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث ميدالية فضية، ضمن اليوم الأول، من البطولة التنشيطية للأوبتيمست، والتي تقام في مدينة إزمير في تركيا، وبمشاركة 28 بحاراً من الإمارات وتركي، وحقق عبد الله الزبيدي المركز الثاني، بعد انطلاق 6 سباقات، ضمن فئة الفردي شهدت منافسة قوية، وكانت الندية حاضرة طوال مراحل السباق.
وتستمر البطولة يوم الجمعة مع فئة الفرق، والتي يشارك من خلالها متسابقو فريق أبوظبي للشراع الحديث، وفرق الشراع المختلفة، في منطقة إزمير، حيث تقام المنافسة على شاطئ سفريسا، الذي يطل على بحر إيجه، وبإشراف من نادي تيلش يال كان كوليفي التركي.
يذكر أن هناك أكثر من 65 نادياً مختصاً في الشراع الحديث بمختلف أنحاء تركيا.
وبدأ فريق أبوظبي معسكراً تدريبياً في إزمير، منذ 5 يوليو الجاري، ويستمر إلى 20 من الشهر ذاته، مستفيداً من المشاركة في البطولة التنشيطية التي تأتي ضمن برنامج الإعداد في تركيا.
ويبلغ معدل أعمار المشاركين في فئة الأوبتيمست من 9 إلى 15 سنة، وهي تمهيداً لمشاركة الأبطال لاحقاً لفئات أكبر، والوصول إلى الفئات الأولمبية.
من جهته، أكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن نتائج الفريق تؤكد على الخروج باستفادة كبيرة من المعسكر على بحر إيجه، واكتساب الشبان الصغار مهارات جديدة ضمن المشاركة.
وقال: تعتبر هذه المنطقة من الأماكن المتميزة لإقامة التدريبات، خاصة مع ارتفاع شدة الرياح على البحر المفتوح، والتي تعطي فرصة للبحارة لصقل مهارتهم للأفضل.
وأضاف خليفة السويدي: حصول عبد الله الزبيدي على المركز الثاني شيء جيد، في ظل مشاركة الفريق التركي صاحب القدرات العالية، وننتظر من الفريق نتائج أفضل في سباق الفرق.

الإمارات
الشراع الحديث
تركيا
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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