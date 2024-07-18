الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كأس الوثبة» يجتذب النخبة في «مضمار نيوبري»

«كأس الوثبة» يجتذب النخبة في «مضمار نيوبري»
18 يوليو 2024 12:00

 
نيوبري (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي الرياضي» يوقع اتفاقية شراكة مع «ماي دبي»
2000 لاعب في «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو بالبرازيل


يشهد مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة، الجمعة، تواصل فعاليات النسخة السادسة عشرة، من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بانطلاق سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه 6 آلاف جنيه إسترليني.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموّه العالمي.
ويجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة 5 من نخبة الخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف صفر إلى 90، يتصدرها المهر «متوهج عذبة» لعذبة ريسنج، بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة جورج وود، ويبلغ تصنيفه 87 رطلاً، ولم يهزم ابن «جلنار الخالدية» في سباقين.
وستكون المهرة «أميرة الزمان» للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين، وقيادة ماركو غياني، رقماً صعباً، حيث حققت ابنة «هلال الزمان» فوزاً سهلاً بسباق مربي الإمارات ستيكس لمسافة الميل، في مضمار يارموث، ليرتفع تصنيفها من 75 إلى 80 رطلاً.
وينافس على اللقب الجواد «ويند أوف فورتشيون» لديبوره ميلهولف، بقيادة بات دوبس، ويبلغ تصنيفه 83، والمهرة «فيكتوريا» لجيمس أوين، بقيادة الفارسة تيجان بادجيت البالغ تصنيفها 63، وجميعها بإشراف جيمس أوين، إلى جانب الجواد «بارمر أنجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس البالغ تصنيفه 72.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

الإمارات
مهرجان منصور بن زايد للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
مضمار نيوبري
آخر الأخبار
18 يوليو.. "يوم عهد الاتحاد"
علوم الدار
18 يوليو.. "يوم عهد الاتحاد"
اليوم 12:37
سوليفان يدخل التاريخ بـ «المشارك الأصغر»!
الرياضة
سوليفان يدخل التاريخ بـ «المشارك الأصغر»!
اليوم 15:24
«تريندز» يجمع 11 مركزاً فكرياً في «كيب تاون» لتعزيز التفاهم بين الثقافات
علوم الدار
«تريندز» يجمع 11 مركزاً فكرياً في «كيب تاون» لتعزيز التفاهم بين الثقافات
اليوم 15:08
زلزال
علوم الدار
زلزال يضرب نابولي
اليوم 14:57
1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» النصفية
اقتصاد
1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» النصفية
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©