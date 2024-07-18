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الرياضة

بوستيكوجلو: «القيلولة» أهم من «الترشيحات»!

بوستيكوجلو: «القيلولة» أهم من «الترشيحات»!
18 يوليو 2024 12:03

إدنبرة (د ب أ)

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أعرب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن تعجبه من الشائعات التي تفيد بأنه من بين المرشحين المحتملين لتدريب المنتخب الإنجليزي.
وقال لشبكة «سكاي» التليفزيونية عقب مباراة ودية لتوتنهام أمام فريق هارت أوف ميدلوثيان الأسكتلندي في إدنبرة: «حصلت على قيلولة بعد الظهر، لذلك ليس لدي فكرة عما يحدث».
وأوضح بوستيكوجلو «58 عاماً» أنه بدأ لتوه إعداد فريق توتنهام للموسم الجديد بصفته المدير الفني، وبالنسبة له فإن الأمر متعلق بتحقيق نجاحات مع فريقه الحالي.
وأكد المدرب السابق للمنتخب الأسترالي: «طالما أفعل هذا، لا يوجد سبب يجعلني أفكر بشأن أي شيء آخر».
وأضاف يوستيكوجلو إنه استمتع بالعمل مديراً فنياً لمنتخب، وإنه لا يعرف ما سيجلبه المستقبل.
وزعمت وسائل الإعلام أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع بوستيكوجلو. واستقال جاريث ساوثجيت من تدريب المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي، بعد ثماني سنوات قاد فيها الفريق.
وتحت قيادته، وصل المنتخب الإنجليزي لنهائي بطولة أمم أوروبا مرتين على التوالي، ولكنه خسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا في لندن، كما خسر أمام إسبانيا 1 - 2 في برلين يوم الأحد الماضي. 


 

توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
إنجلترا
كأس أمم أوروبا
يورو 2024
جاريث ساوثجيت
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