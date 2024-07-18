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الرياضة

ختام بطولة أميركا لشباب السلة في أبوظبي

ختام بطولة أميركا لشباب السلة في أبوظبي
18 يوليو 2024 12:27

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات بطولة أميركا لكرة السلة للشباب التي أقيمت في مدرسة الراحة الدولية في مجمع مدينة خليفة، بتنظيم من المنتخب الأميركي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك على هامش مباريات المنتخب الأميركي، التي أقيمت في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي من 15 إلى 17 يوليو الحالي.
شهد مباريات البطولة أسطورتا كرة السلة الأميركية والدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ألونزو مورنينج وستيف سميث، والتي تخللتها منافسات حماسية بين الفرق التسعة المشاركة الموزعة على 6 فرق للأولاد و3 فرق للفتيات دون 16 عاماً من فرق كرة السلة المحلية في الإمارات وفرق مدارس إن. بي. إيه، إلى جانب ثلاث عيادات لكرة السلة.
وأشرف مورنينج وسميث على عيادات كرة السلة الثلاث خلال فعاليات البطولة، ومن ثم توجوا الفرق الفائزة التالية من الشبان والشابات بجوائز بطولة أميركا لكرة السلة للشباب.

 

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دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
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