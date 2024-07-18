«أبيض الشاطئية» يكسب السعودية في «دولية جورجيا»



تبليسي (وام)



فاز منتخب كرة القدم الشاطئية على السعودية 4-2، في مستهل مبارياتهما ببطولة كأس باتومي الدولية، التي تنظمها اللجنة التنفيذية الدولية، في جورجيا من 17 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 7 منتخبات.

أحرز أهداف «أبيض الشاطئية»، كمال علي، وأحمد بشر، وعبد الله عباس، وإسلام حسين مدافع المنتخب السعودي بالخطأ في مرماه.

وتصدر منتخبنا بهذا الفوز ترتيب مجموعته الثانية، متقاسماً المركز الأول مع المنتخب الأوكراني الذي فاز بدوره على نظيره اللبناني 6-1.

ويشارك منتخبنا في البطولة، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم بسيشل في مايو 2025.