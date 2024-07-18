«أبوظبي للسيدات» في المجموعة الأولى لـ «أبطال آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)



وضعت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، والتي سحبت بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، نادي أبوظبي للسيدات «ممثل الإمارات» في المجموعة الأولى، إلى جانب مياوادي «ميانمار»، ويونج أيلفانتس «لاوس»، والنصر السعودي «المضيف».

وتنطلق النسخة الأولى من البطولة القارية المتميزة، من خلال الدور التمهيدي الذي يشهد مشاركة 13 فريقاً، تم تقسيمها على 4 المجموعات، وتقام منافسات هذه المرحلة من 25 إلى 31 أغسطس.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي في المجموعة الثانية، عن تنافس أوديشا الهندي مع الاتحاد الأردني المضيف، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وضمت المجموعة الثالثة، ناساف الأوزبكي، وصباح الماليزي المضيف، وأيه بي أف من نيبال.

ويتنافس في المجموعة الرابعة، بام خاتون الإيراني، وكيتشي من هونج كونج، وكلية رويال ثيمبو من بوتان مستضيف المجموعة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، من أجل الانضمام إلى الأندية الثمانية التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن 3 مجموعات، تضم كل منها 4 أندية.

كما جرت أيضاً قرعة دور المجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى، ووهان جيانجدا الصيني المضيف، وهيونداي ستيل ريد أينجلز من كوريا، وأول المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي، وأول المجموعة الأولى في الدور التمهيدي.

وتشهد المجموعة الثانية، مشاركة ملبورن سيتي الأسترالي، وكايا أيلويلو الفلبيني، وكلية أيجان سكولارز التايلاندي المضيف، وأول المجموعة الرابعة في الدور التمهيدي.

في المقابل تضم المجموعة الثالثة، أوراوا ريد دايموندز الياباني، وهو تشي منه الفيتنامي المضيف، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه، وأول المجموعة الثانية في الدور التمهيدي.

مجموعات «التمهيدي»

- الأولى: مياوادي «ميانمار» يونج أيلفانتس «لاوس»، أبوظبي «الإمارات»، النصر «السعودية – المضيف»

- الثانية: أوديشا «الهند»، الاتحاد «الأردن - المضيف»، ليون سيتي سايلرز «سنغافورة»

- الثالثة: ناساف «أوزبكستان»، صباح «ماليزيا - المضيف»، أيه بي أف «نيبال»

- الرابعة: بام خاتون «إيران»، كيتشي «هونج كونج»، كلية رويال ثيمبو «بوتان - المضيف»