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الرياضة

والدة مبابي تتحدث عن مقاضاة سان جيرمان!

والدة مبابي تتحدث عن مقاضاة سان جيرمان!
18 يوليو 2024 13:24

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد انتقال الفرنسي كيليان مبابي رسمياً إلى ريال مدريد، وتقديمه في أبهى صورة، بملعب «سانتياجو برنابيو»، في حفل أسطوري، حضره أكثر من 80 ألف متفرج، استضافت صحيفة «لوباريزيان» فايزة العماري المحامية والدة مبابي، والمستشار الخاص له، للحديث في عدد من الموضوعات الساخنة، حيث ركزت على «النزاع» القائم بين نجلها وناديه السابق باريس سان جيرمان، وما واجهه - ولا يزال يواجهه - من إدارة النادي الباريسي.
وقالت فايزة العماري: لقد انتابتني مشاعر مختلطة خلال حفل تقديم ابني الأسطوري، وكان «الطلاق» المعقد بين نجلها وبين سان جيرمان هو أهم شيء كانت تفكر فيه.
وأضافت: ما حدث في باريس أشبه بعملية «انفصال»، وعندما يحدث انفصال بين اثنين، لا يفكر أي منهما إلا في الجوانب السلبية في الآخر، ولكن هنا يأتي دوري ليس بالنظر إلى الخلف، وإنما ترك الوقت يمر سريعاً.
وقالت: ابني كيليان لم يتمسك إلا بالنقاط الإيجابية في هذه السنة الأخيرة التي عاشها في باريس، وهي بالفعل نقاط إيجابية كثيرة.
واعترفت والدة مبابي بأن نجلها عارض على الدوام إدارة سان جيرمان واختلف معها كثيراً بشأن مسائل تتعلق بمكافآت ورواتب لم يتم سدادها له.
وتساءلت: إلى أين وصل هذا الملف اليوم؟، وأجابت إنه مستمر ومتواصل، وهو الآن بين أيدي ممثلي كيليان، ولكنني أثق في أن سان جيرمان سيحتكم إلى صوت العقل، ويسوي هذه المسائل المعلقة ودياً، وأشارت إلى أنها تلقت رسالة رد منهم، وسيتم اتخاذ قرارات بشأنها.
ولأنها متأثرة بكونها محامية، علقت فايزة العماري قائلة: في حالات «الانفصال» لا بد من حسم بعض الأمور، منها على سبيل المثال من يأخذ التلفاز، ومن يحتفظ بالأثاث أو السيارة أو خلافه، وأتمنى ألا تتطور الأمور ويؤدي كل ذلك إلى تعكير صفو كل ما عاشه كيليان في باريس.
وشددت على إمكانية اللجوء إلى القضاء لحسم الأمور، إذا لم يكن أمام نجلها خيار آخر، وإن كانت تعتقد في إمكانية تسوية الخلاف بطريقة ذكية.
وحرصت فايزة العماري على أن تؤكد أن نجلها لم يكذب على الإطلاق، ويقول دائماً إن رئيس النادي ناصر الخليفي يدرك تماماً أنني سأذهب ذات يوم إلى ريال مدريد، وربما لم يكن مبابي تصرف جيداً، ولكني أعتقد أننا كنا دائماً متمسكين بصحيح القانون.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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