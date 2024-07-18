منتخب السلة يتخطى «فيوتشر» في «وليام جونز»

دبي (وام)



فاز منتخبنا للسلة على «فيوتشر سبورتس» الأميركي 77-63، ضمن بطولة كأس «وليام جونز الدولية، المقامة منافساتها حالياً في الصين تايبيه، بمشاركة 9 فرق.

واستطاع منتخبنا تحقيق فوزه الأول في البطولة الدولية التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات.

وأكد عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، أن منتخبنا الوطني يقدم مستويات طيبة حتى الآن في البطولة، التي تحظى بمشاركة مجموعة من الفرق ذات المستويات الفنية العالية.

ونوه الفردان إلى أن النتائج في مثل هذه البطولات ليست هي الهدف، بقدر الاطمئنان على مستويات اللاعبين، والاستفادة من الاحتكاك مع مدارس فنية مختلفة.

ويخوض منتخبنا البطولة، في إطار تحضيراته للمشاركات المقبلة، وأبرزها البطولة الخليجية في أغسطس المقبل بالبحرين، والبطولة العربية بالإمارات في بداية نوفمبر المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.