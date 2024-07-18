«فيكتوري» يخوض تحدي «جائزة باليرمو»

دبي (الاتحاد)



تنطلق على مياه البحر التيراني، الجمعة، جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة الفرق العالمية في الزوارق السريعة.

وأكمل «فيكتوري» ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومتصدر الترتيب العام، بعد الجولة الأولى التي جرت بالفجيرة مارس الماضي، جاهزيته لبدء المهمة الصعبة أمام المنافسين الكبار، من أجل الاستمرار في الصدارة، والمضي قدماً نحو معانقة اللقب العالمي الغائب من خزائن النادي منذ عام 2017.

ووصل إلى باليرمو وفد «فيكتوري» الذي يضم قائدي زورق «فيكتوري 7» الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، والمتوجين بلقب بطولة العالم عام 2017 على متن زورق فيكتوري حيث يأملان معاً في تتويج جديد يعد إلى الذاكرة التتويج الملحمي لهما آنذاك.

ويرتفع الجمعة هدير المحركات قبالة شواطئ باليرمو، في الواجهة البحرية للمدينة الإيطالية، والتي تمثل كبرى مدن جزيرة صقلية، حيث تختبر الفرق المحركات وكورس السباق في التجارب الرسمية في الفترة الصباحية، فيما ستكون على موعد مع أولى محطات التنافس بعد الظهر، مع تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي غداً.

واكتملت عملية التسجيل الخاصة بالمشاركة في الجولة الثانية، وعقد الاجتماع التنويري المعتاد بين اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة، لشرح مسار السباق، والرد على الاستفسارات.

وأكد أحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال تحضيرات الفريق، لخوض المحطة الثانية في بطولة العالم «إكس كات»، مشيراً إلى أنه وبدعم وتشجيع من مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، تبدو الروح المعنوية في القمة بعد وصول المتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي برفقة الجهازين الفني والإداري إلى إيطاليا.

وأضاف أن الثنائي سالم وعيسى قائدي زورق «فيكتوري 7»، يدركان حجم المهمة والتحديات الخاصة بالتنافس مع أبطال عالميين متمرسين في هذه الرياضة، وعلى المياه المفتوحة في البحر التيراني المعروف بتقلباته المستمرة والحركة الملاحية التي لا تهدأ في البحر المتوسط، متمنياً التوفيق لسفراء الفريق في بلوغ الطموحات والاستمرار في قمة الترتيب العام.