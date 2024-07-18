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الرياضة

الأرجنتين تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي لـ «الفيفا»

الأرجنتين تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي لـ «الفيفا»
18 يوليو 2024 14:32

باريس (أ ف ب)

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حافظت الأرجنتين، بطلة العالم والمتوّجة أخيراً بمسابقة كوبا أميركا، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم، الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، متقدّمة على فرنسا التي بلغت نصف نهائي كأس أوروبا، فيما تقدمت إسبانيا البطلة خمسة مراكز لتصبح ثالثة.
وعزّزت الأرجنتين ريادتها باحتفاظها بلقب البطولة القارية، عقب فوزها على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تقدمت الأخيرة إلى المركز التاسع.
بدورها، احتفظت فرنسا بالمركز الثاني، على الرغم من خسارتها أمام إسبانيا 1-2 في المربع الذهبي، في طريق الأخيرة للتكريس القاري الرابع القياسي في تاريخها على حساب إنجلترا 2-1، لتتقدم إلى المركز الثالث أمام منتخب «الأسود الثلاثة» الذي تقدم بدوره إلى المركز الرابع.
وتراجعت البرازيل للخامس، بعد مشوارها المتواضع في كوبا أميركا، حيث خرجت من ربع النهائي أمام أوروجواي (0-1).
وارتقى المنتخب التركي 16 مرتبة دفعة واحدة، بعدما عكس صورة مشرّفة في كأس أوروبا بوصوله للدور ربع النهائي، ليحتل المركز الـ26، في حين تقدّم نظيره الفنزويلي الذي وصل بدوره إلى ربع نهائي كوبا أميركا للمركز الـ37.
عربياً، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزين، وأصبح رابعاً عشر، أمام قطر التي تقدّمت مرتبة وباتت 34، ومصر التي حافظت على المركز الـ36.
وبقيت تونس «41»، وتراجعت الجزائر مركزين «46»، متقدمة على كلّ من العراق «55»، السعودية «56»، الأردن «68»، الإمارات «69»، عُمان «76»، البحرين «80»، سوريا «93»، فلسطين «96» ولبنان «116».
تصنيف العشرة الأوائل:
1- الأرجنتين 1901.48 نقطة
2- فرنسا 1854.91
3- إسبانيا 1835.67 (+5)
4- إنجلترا 1812.26 (+1)
5- البرازيل 1785.61 (-1)
6- بلجيكا 1772.44 (-3)
7- هولندا 1758.51
8- البرتغال 1741.43 (-2)
9- كولومبيا 1727.32 (+3)
10- إيطاليا 1714.29

الإمارات
الفيفا
الأرجنتين
إسبانيا
فرنسا
إنجلترا
البرازيل
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